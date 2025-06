Senta na cadeira que o Borderlands 4 será o jogo mais insano da Gearbox A pancadaria intergaláctica está de volta com Borderlands 4, que chega no próximo dia 12 de setembro de 2025. Segundo os desenvolvedores... Game Hall|Do R7 30/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h57 ) twitter

Borderlands 4 promete ser o melhor da série Game Hall

A pancadaria intergaláctica está de volta com Borderlands 4, que chega no próximo dia 12 de setembro de 2025. Segundo os desenvolvedores da Gearbox Software, esse será o capítulo mais insano da saga, com direito a jogabilidade turbinada, planeta novo, e claro, várias armas malucas.

