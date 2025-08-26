Série B do FFWS BR 2025 volta com vaga na elite do Free Fire 🎮🔥 FF Tropa, segura essa call: depois de três anos sumida, a Série B do FFWS BR tá de volta no Free Fire! 🏆 Desde 2022 que a quebrada... Game Hall|Do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

FF Tropa, segura essa call: depois de três anos sumida, a Série B do FFWS BR tá de volta no Free Fire! Desde 2022 que a quebrada tava pedindo esse retorno, e agora a Garena decidiu ouvir o clamor da galera. E não é só mais um campeonato qualquer, não: é a chance real de time amador virar profissional, de cria mostrar talento e de organização emergente bater de frente com os grandes no cenário.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante volta da Série B e como ela pode mudar o cenário do Free Fire! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Replaced é adiado novamente e agora chega só em 2026

Hideo Kojima fez 62 anos e promete criar “até viver”

Fracasso de Concord expõe Sony: churrasco queimado do PlayStation Studios