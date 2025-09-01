Setembro gamer: uma avalanche de lançamentos que vai sugar sua carteira e seu tempo livre
Se você achou que agosto foi pesado, espere até encarar setembro de 2025. Esse mês é praticamente a Copa do Mundo dos videogames —...
Se você achou que agosto foi pesado, espere até encarar setembro de 2025. Esse mês é praticamente a Copa do Mundo dos videogames — só que sem VAR e com ainda mais motivos pra xingar no Twitter. Silent Hill f, Borderlands 4, EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong, Sonic Racing: CrossWorlds e um caminhão de outros jogos chegam de uma vez, transformando setembro no tipo de mês que faz o gamer médio ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar mais um lançamento no hype.
Se você achou que agosto foi pesado, espere até encarar setembro de 2025. Esse mês é praticamente a Copa do Mundo dos videogames — só que sem VAR e com ainda mais motivos pra xingar no Twitter. Silent Hill f, Borderlands 4, EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong, Sonic Racing: CrossWorlds e um caminhão de outros jogos chegam de uma vez, transformando setembro no tipo de mês que faz o gamer médio ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar mais um lançamento no hype.
Não perca a chance de se aprofundar nesse tema e descubra todos os detalhes sobre os lançamentos de setembro no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de se aprofundar nesse tema e descubra todos os detalhes sobre os lançamentos de setembro no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: