Setembro gamer: uma avalanche de lançamentos que vai sugar sua carteira e seu tempo livre Se você achou que agosto foi pesado, espere até encarar setembro de 2025. Esse mês é praticamente a Copa do Mundo dos videogames —... Game Hall|Do R7 01/09/2025 - 15h18

Se você achou que agosto foi pesado, espere até encarar setembro de 2025. Esse mês é praticamente a Copa do Mundo dos videogames — só que sem VAR e com ainda mais motivos pra xingar no Twitter. Silent Hill f, Borderlands 4, EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong, Sonic Racing: CrossWorlds e um caminhão de outros jogos chegam de uma vez, transformando setembro no tipo de mês que faz o gamer médio ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar mais um lançamento no hype.

Não perca a chance de se aprofundar nesse tema e descubra todos os detalhes sobre os lançamentos de setembro no nosso parceiro Game Hall.

