SHADOW LABYRINTH ganha trailer sombrio e revela uma conexão pixelada com PAC-MAN Você lembra do som do PAC-MAN mastigando bolinhas em alta velocidade? Agora imagina esse som ecoando num labirinto distópico, sci-fi... Game Hall|Do R7 22/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h56 )

Game Hall

Você lembra do som do PAC-MAN mastigando bolinhas em alta velocidade? Agora imagina esse som ecoando num labirinto distópico, sci-fi e com espadadas. Pois é exatamente isso que a Bandai Namco tá aprontando com seu novo jogo: SHADOW LABYRINTH, um 2D de ação e exploração que parece ter saído direto de um sonho febril alimentado por nostalgia e neon.

