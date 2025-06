Shallot entra em Sparking! ZERO e agita o multiverso Saiyajin O Saiyajin que ninguém esperava… mas todo mundo vai respeitar! E então, meus caros discípulos da energia vital e entusiastas do grito... Game Hall|Do R7 25/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 09h37 ) twitter

Game Hall

O Saiyajin que ninguém esperava… mas todo mundo vai respeitar! E então, meus caros discípulos da energia vital e entusiastas do grito prolongado no meio do ar: o multiverso de Dragon Ball acaba de receber uma adição que é ao mesmo tempo surpreendente, estratégica e, ouso dizer, deliciosamente meta. Shallot, o protagonista de Dragon Ball Legends, aquele gacha místico de dedo calejado, agora rompe as barreiras da mobilelândia e aterrissa com os dois pés no console, cravando o cabelo espetado na realidade explosiva de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

