Shelby invade o PUBG MOBILE com carros clássicos tunados pro caos

Game Hall

E aí, tropa da gasolina e da granada, segura essa bomba: o PUBG MOBILE, que já te jogava na treta com panela, lança-chamas e skin de unicórnio, agora decidiu que o campo de batalha vai virar pista de arrancada, mano! Sim, é real: chegou a collab com a lendária Shelby American, aquela mesma dos muscle cars nervosos que parecem prontos pra atravessar o mapa de Sanhok no ronco.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa collab explosiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

