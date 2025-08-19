Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Shenmue III Enhanced é anunciado: a fofura da nostalgia com roupinha nova

Preparem os corações, porque Shenmue III Enhanced foi oficialmente anunciado para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e também para “...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Preparem os corações, porque Shenmue III Enhanced foi oficialmente anunciado para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e também para “Nintendo” (sim, desse jeitinho misterioso, sem dizer se é para Switch, Switch 2, ou quem sabe os dois). É como se tivessem embrulhado a nostalgia em papel de presente brilhante e nos entregado com um lacinho fofo.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.