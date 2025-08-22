Shinobi: Art of Vengeance embala trailer com rap de Young Dirty Bastard – e o hype é real
Se tem uma coisa que eu respeito mais que um bom golpe de katana bem dado, é quando a SEGA resolve acordar o ninja interior dela e dizer: “bora fazer barulho”. Pois é, meus caros discípulos do dojo gamer, Shinobi: Art of Vengeance não só tá chegando rasgando as sombras, mas agora ganhou uma trilha sonora de respeito: uma faixa original chamada The Path Just Begun, assinada pelo Young Dirty Bastard (YDB), herdeiro direto do lendário Ol’ Dirty Bastard.
Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa mistura explosiva de rap e ação ninja, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
