Shinobi: Art of Vengeance embala trailer com rap de Young Dirty Bastard – e o hype é real Se tem uma coisa que eu respeito mais que um bom golpe de katana bem dado, é quando a SEGA resolve acordar o ninja interior dela e... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 08h37

Game Hall

Se tem uma coisa que eu respeito mais que um bom golpe de katana bem dado, é quando a SEGA resolve acordar o ninja interior dela e dizer: “bora fazer barulho”. Pois é, meus caros discípulos do dojo gamer, Shinobi: Art of Vengeance não só tá chegando rasgando as sombras, mas agora ganhou uma trilha sonora de respeito: uma faixa original chamada The Path Just Begun, assinada pelo Young Dirty Bastard (YDB), herdeiro direto do lendário Ol’ Dirty Bastard.

Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa mistura explosiva de rap e ação ninja, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

