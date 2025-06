SHINOBI: Art of Vengeance junta Yuzo Koshiro e Tee Lopes na trilha sonora – e o hype foi à lua! Oláááá, meus pixelzinhos apaixonados por trilhas sonoras inesquecíveis! 💙 Sabe quando você escuta uma música e pensa: “Ué, por que... Game Hall|Do R7 20/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Oláááá, meus pixelzinhos apaixonados por trilhas sonoras inesquecíveis! Sabe quando você escuta uma música e pensa: “Ué, por que tô chorando ouvindo uma fase de videogame?” Pois é, prepara o lencinho porque a SEGA resolveu apelar na trilha de SHINOBI: Art of Vengeance. Adivinha quem vai colocar as faixas pra tocar enquanto a gente joga com os reflexos de um ninja? Ele mesmo, Yuzo Koshiro – a lenda viva das OSTs retrô – junto com o nosso querido Tee Lopes, o prodígio da nova geração que faz música de jogo com alma de fita cassete!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa emocionante trilha sonora!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Section 13: roguelite frenético com toque sci-fi temperado com humor

Análise | Death Kid – A queda no poço da imortalidade que vai te fazer gritar “só mais uma run!”

Jogamos | Gray Zone Warfare – Sofremos. E sobrevivemos para contar!