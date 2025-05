SHINOBI: Art of Vengeance – Mais um trailer mostra a volta do ninja mais absurdo da SEGA Pega tua shuriken de estimação e guarda a katana do Mega Drive no coldre do coração, porque SHINOBI: Art of Vengeance foi oficialmente... Game Hall|Do R7 27/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h37 ) twitter

Pega tua shuriken de estimação e guarda a katana do Mega Drive no coldre do coração, porque SHINOBI: Art of Vengeance foi oficialmente revelado pela SEGA e, meus amigos… QUE trailer! A Lizardcube, aquela mesma galera que enfiou cor e alma em Wonder Boy: The Dragon’s Trap, agora tá reimaginando um dos ninjas mais injustiçados da história dos videogames. E olha, tá bonito. Tá artístico. Tá sarado. Tá retrô do jeito que a gente gosta — e com uma vibe que grita “o arcade nunca morreu, só tava escondido em Konoha vendendo yakisoba”.

