SHINOBI: Art of Vengeance mostra Neo City em novo vídeo e prova que o ninja ainda é rei

Atenção, fanáticos por katana e nostalgia pixelada! A SEGA soltou um novo vídeo de SHINOBI: Art of Vengeance, e mano… que aula de estilo visual. A fase apresentada se chama Neo City, uma mistura insana de metrópole futurista com aqueles becos iluminados por neon dos animes dos anos 80. É tipo se o ninja do Shinobi III entrasse no universo de Akira pra dar porrada em android ninja — tudo em animação 2D desenhada à mão com aquele capricho que só a Lizardcube sabe entregar.

