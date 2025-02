Shinobi: Art of Vengeance – O Retorno do Ninja Supremo em 29 de Agosto de 2025 Saudações, guerreiros das sombras! O clã Musashi foi devastado, o vilarejo consumido pelas chamas, e agora, a vingança é a única resposta... Game Hall|Do R7 13/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saudações, guerreiros das sombras! O clã Musashi foi devastado, o vilarejo consumido pelas chamas, e agora, a vingança é a única resposta. Sim, a SEGA finalmente ouviu nossas preces e Shinobi está de volta, mas desta vez com o selo de qualidade da Lizardcube, estúdio que ressuscitou a pancadaria retrô com o lendário Streets of Rage 4.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes sobre o retorno triunfal de Joe Musashi! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Digimon Story Time Stranger é anunciado – Uma nova jornada entre mundos começa

Sonic Racing: CrossWorlds – Uma aventura fofíssima e veloz por novas dimensões

Elden Ring Nightreign: A Sobrevivência Tem Data Marcada