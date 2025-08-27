Shinobi: Art of Vengeance solta trailer cabuloso cheio de porrada ninja
Amigo, é isso mesmo que você leu: a Sega soltou o trailer de lançamento de Shinobi: Art of Vengeance e a parada tá mais afiada que katana depois de passar a noite inteira no óleo do tempurá. O vídeo é um tapa na cara da nostalgia, mas com aquele banho de loja moderno que a Lizardcube sabe fazer — os mesmos manos que ressuscitaram Streets of Rage 4 e mostraram que dá pra misturar passado e presente sem parecer cosplay barato.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e se empolgar com esse revival incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
