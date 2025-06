SHINOBI: Art of Vengeance – Trailer mostra mais dos combates do jogo Se você, assim como eu, passou horas da sua infância tentando não morrer em The Revenge of Shinobi no Mega Drive, então prepare-se:... Game Hall|Do R7 02/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h57 ) twitter

Se você, assim como eu, passou horas da sua infância tentando não morrer em The Revenge of Shinobi no Mega Drive, então prepare-se: SHINOBI: Art of Vengeance está chegando para reacender aquela chama ninja que arde em nossos corações desde 1987. E se você não conhece Joe Musashi, bem, sinto muito pela sua infância.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades sobre este emocionante lançamento!

