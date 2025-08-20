Silent Hill f: novo trailer traz névoa, dor e poesia macabra direto da gamescom Ai, gente… eu sempre digo que Silent Hill não é só jogo, é terapia invertida: em vez de resolver seus traumas, você os encontra em... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h57 ) twitter

Game Hall

Ai, gente… eu sempre digo que Silent Hill não é só jogo, é terapia invertida: em vez de resolver seus traumas, você os encontra em forma de monstros com dentes demais. E agora, com Silent Hill f, a Konami decidiu mexer ainda mais com o meu coraçãozinho de fã, trazendo uma atmosfera japonesa que parece ter saído direto de um conto do Junji Ito embalado na trilha sonora do Akira Yamaoka.

Para saber mais sobre esse retorno sombrio da série e suas influências japonesas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

