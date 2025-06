Silent Hill f vem aí com gameplay de pesadelo e lançamento em setembro É, Raccoon City… pode ficar sentada que agora é a vez de Ebisugaoka. Durante o State of Play do dia 4 de junho, a Konami, que milagrosamente... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

É, Raccoon City… pode ficar sentada que agora é a vez de Ebisugaoka. Durante o State of Play do dia 4 de junho, a Konami, que milagrosamente saiu do porão dos pachinkos, resolveu dar as caras com um trailer de jogabilidade de Silent Hill f, o novo projeto da franquia que tem mais renascimentos que a Fênix do X-Men. E, pasme, o jogo tem até data de lançamento: 25 de setembro de 2025. Ou seja, dá tempo de marcar na agenda, estocar café e preparar a terapia.

Não perca a chance de saber mais sobre esse novo capítulo aterrorizante da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Pragmata volta dos mortos e promete sci-fi de responsa em 2026

NINJA GAIDEN: Ragebound chega dia 31 de julho — e o bagulho tá frenético, meu parceiro!

Puyo Puyo Tetris 2S cai direto no Nintendo Switch 2 com combos, caos e modo novo