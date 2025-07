Sistema de Moradias de World of Warcraft será testável na gamescom 2025 Blizzard confirma estande com demos do novo recurso e promete uma overdose de fofura e personalização pra quem sempre quis morar num... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Blizzard confirma estande com demos do novo recurso e promete uma overdose de fofura e personalização pra quem sempre quis morar num cantinho só seu em Azeroth! Tá, respira comigo: World of Warcraft com sistema de casinhas decoráveis. CASINHAS. EM AZEROTH. Com móveis. Com cortina combinando. Com tapete na frente da lareira. EU VOU DESMAIAR!

Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Life is Strange Collection chega ao PS5 e eu já tô separando a caixinha de lenço

Towa and the Guardians of the Sacred Tree: novos aliados, novos mistérios

Free Fire x Round 6: a quebrada vai virar arena de sobrevivência!