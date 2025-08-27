Skate chega em setembro em acesso antecipado grátis
Rolê na ladeira, manobra certeira, é o Spider falando da volta do SKATE, parceiro!” 🎵 Se liga só, tropa das rodinhas, porque o game...
Rolê na ladeira, manobra certeira, é o Spider falando da volta do SKATE, parceiro! Se liga só, tropa das rodinhas, porque o game Skate tá chegando de volta em grande estilo e não é caô: dia 16 de setembro de 2025, já cola no Acesso Antecipado pra PC (Steam, Epic e EA App), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E o melhor? É de graça pra baixar. Não tem desculpa, mano: seja no console da quebrada ou no PC da lan, vai dar pra cair no rolê com geral.
Rolê na ladeira, manobra certeira, é o Spider falando da volta do SKATE, parceiro! Se liga só, tropa das rodinhas, porque o game Skate tá chegando de volta em grande estilo e não é caô: dia 16 de setembro de 2025, já cola no Acesso Antecipado pra PC (Steam, Epic e EA App), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E o melhor? É de graça pra baixar. Não tem desculpa, mano: seja no console da quebrada ou no PC da lan, vai dar pra cair no rolê com geral.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: