Skate chega em setembro em acesso antecipado grátis
Game Hall|Do R7
27/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h37 )

Rolê na ladeira, manobra certeira, é o Spider falando da volta do SKATE, parceiro! Se liga só, tropa das rodinhas, porque o game Skate tá chegando de volta em grande estilo e não é caô: dia 16 de setembro de 2025, já cola no Acesso Antecipado pra PC (Steam, Epic e EA App), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E o melhor? É de graça pra baixar. Não tem desculpa, mano: seja no console da quebrada ou no PC da lan, vai dar pra cair no rolê com geral.

