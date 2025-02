Solasta II e a Democracia dos Gamers: Teste a Demo e Julgue com Seus Próprios Dados Se você é daqueles que rola um d20 antes de decidir o sabor da pizza, então prepare-se, porque Solasta II está chegando com tudo —... Game Hall|Do R7 20/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você é daqueles que rola um d20 antes de decidir o sabor da pizza, então prepare-se, porque Solasta II está chegando com tudo — e, olha só, com demo gratuita no Steam Next Fest! Entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março, os jogadores poderão testar uma parte do jogo e, como bons nerds que somos, fazer aquele feedback meticuloso que pode salvar ou arruinar o destino do jogo antes do Early Access no final de 2025.

Não perca a chance de moldar o futuro do jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Pré-venda de HUNTERxHUNTER NENxIMPACT já começou

Astro Bot recebe 5 novos níveis e Bots Especiais

Dune: Awakening – Prepare-se para Comer Areia (Literalmente) em Maio