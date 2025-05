Sonic acelera no Asphalt Legends Unite: o ouriço azul dirige carro… DE NOVO! Você que cresceu ouvindo “SEEGAAAAA” em 16-bits e passando raiva pulando espinho a 200km/h com o Sonic no Mega Drive, senta aí porque... Game Hall|Do R7 29/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h17 ) twitter

Game Hall

Você que cresceu ouvindo “SEEGAAAAA” em 16-bits e passando raiva pulando espinho a 200km/h com o Sonic no Mega Drive, senta aí porque a nostalgia bateu com o carro na curva. A Gameloft decidiu meter o pé no acelerador da insanidade e lançou um evento em Asphalt Legends Unite com Sonic the Hedgehog e sua trupe inteira de lunáticos antropomórficos, todos pilotando carros de luxo como se sempre tivessem carteira de motorista.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia e conferir todos os detalhes dessa corrida insana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

