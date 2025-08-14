Logo R7.com
Sonic Racing: CrossWorlds lança terceiro vídeo da trilha sonora

Gente, vocês sabem que quando a SEGA fala “nova música de Sonic”, eu já coloco o fone, desligo as notificações e entro no modo supersônica...

Gente, vocês sabem que quando a SEGA fala “nova música de Sonic”, eu já coloco o fone, desligo as notificações e entro no modo supersônica fangirl. Hoje, eles soltaram o terceiro vídeo da trilha sonora oficial de Sonic Racing: CrossWorlds, e eu tô surtando mais que o Tails quando vê um motor novo! É um DJ mix com seis faixas remixadas, cada uma carregada de nostalgia, adrenalina e aquele cheirinho de pista recém-pintada.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e se preparar para a velocidade!

