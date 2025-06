Sonic Racing: CrossWorlds mistura drift, teletransporte e amor nerd em 25 de setembro Eu tô me segurando aqui pra não fazer um drift emocional no teclado porque Sonic Racing: CrossWorlds é o tipo de anúncio que faz a... Game Hall|Do R7 06/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h56 ) twitter

Eu tô me segurando aqui pra não fazer um drift emocional no teclado porque Sonic Racing: CrossWorlds é o tipo de anúncio que faz a gente esquecer boletos, clima político e até do próprio CPF. Dia 25 de setembro, anota com glitter e adesivo de esmeralda do caos no planner: é a estreia da nova corrida dimensional MAIS DOIDA DA HISTÓRIA DOS GAMES. E se você acha que tô exagerando, então se segura na cadeirinha gamer porque a SEGA veio com tudo, derrapando no Summer Game Fest com trailer, edição Deluxe, crossover com Sonic Prime, personagens de Persona e até hoverboard.

Não perca a chance de saber mais sobre essa corrida insana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

