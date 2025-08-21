Sonic Racing: CrossWorlds mostra novos modos e rivalidades em trailer
Gente, segura na minha mão azul porque o trailer novo de Sonic Racing: CrossWorlds chegou e eu tô em êxtase, quase virando um anel dourado de tanta felicidade! A SEGA finalmente mostrou em detalhes como vão funcionar os modos de jogo e, olha… é como se o coração de fã tivesse entrado numa Green Hill cheia de checkpoints de nostalgia.
Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura e todos os modos de jogo incríveis que estão por vir!
