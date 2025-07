Sonic Racing CrossWorlds terá O MELHOR CROSSOVER de Personagens Clássicos e Novos! Em Sonic Racing CrossWorlds, a SEGA decidiu pisar fundo no acelerador e trazer os crossovers mais insanos que você já viu! Não bastasse... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Sonic Racing CrossWorlds terá O MELHOR CROSSOVER de Personagens Clássicos e Novos! Game Hall

Em Sonic Racing CrossWorlds, a SEGA decidiu pisar fundo no acelerador e trazer os crossovers mais insanos que você já viu! Não bastasse reunir quase toda a turma do Sonic, o novo game coloca no mesmo grid de largada figuras como Joker, Hatsune Miku e até o Bob Esponja com o seu inseparável Patrick! Confira abaixo os personagens convidados já confirmados e o que cada um traz de especial nas pistas!

