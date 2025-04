Sonic Rumble traz crossover com Altered Beast, Fantasy Zone e Super Monkey Ball AAAAAAAHHHHHH! ūüėĪ Quem foi que liberou a m√°quina do tempo e misturou tudo num jogo s√≥? Porque olha‚Ķ a SEGA t√° completamente sem freio... Game Hall|Do R7 11/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AAAAHHHHHH! Quem foi que liberou a m√°quina do tempo e misturou tudo num jogo s√≥? Porque olha‚Ķ a SEGA t√° completamente sem freio e j√° botou o p√© no acelerador da nostalgia em Sonic Rumble, com o evento SEGA Stars come√ßando HOJE, dia 11 de abril, e indo at√© 7 de maio. √Č tempo de sobra pra surtar, desbloquear personagens ic√īnicos e se jogar na festa royale mais doida da sua vida gamer.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa mistura explosiva de universos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

League of Legends se junta a Lilas Ikuta (do YOASOBI!) e Kevin Penkin pra lançar trilha sonora de anime

Odyssey Cup explode no CS2 com os primeiros classificados e premiação monstra da Samsung

‚ÄúRematch‚ÄĚ da Sloclap chega dia 19 de junho com 5√ó5 no estilo arcade e sem VAR pra estragar a resenha