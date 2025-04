Sonic, Shadow, Yakuza e mais: o Nintendo Switch 2 já vai nascer correndo, dançando e socando robô Amiga. Amigo. Amigx. Você piscou e a SEGA foi lá e jogou uma bomba emocional no calendário de junho. Porque no dia 5 de junho de 2025... Game Hall|Do R7 25/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Amiga. Amigo. Amigx. Você piscou e a SEGA foi lá e jogou uma bomba emocional no calendário de junho. Porque no dia 5 de junho de 2025, o Nintendo Switch 2 estreia no maior estilo “cheguei com tudo”, com um line-up de jogos que já nasceu lendário.

Não perca a chance de saber mais sobre esses lançamentos incríveis e como eles vão transformar sua experiência de jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Street Fighter 6 ganha a ginga da braba: Elena chega no dia 5 de junho

HUNGER revela trailer de jogabilidade e confirma: você vai sofrer, morrer e gritar

REMATCH da Sloclap chegou no beta metendo gol de placa, e agora é treinar pra não tomar caneta no lançamento!