Sony admite que aposta em jogos como serviço não está “indo totalmente bem” Sony… a única empresa capaz de pegar um modelo de negócio que já nasceu duvidoso, torrar milhões nele e, no fim, dar um sorriso amarelo... Game Hall|Do R7 08/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Sony… a única empresa capaz de pegar um modelo de negócio que já nasceu duvidoso, torrar milhões nele e, no fim, dar um sorriso amarelo na reunião com investidores dizendo que “não está indo totalmente bem” — como se isso fosse só esquecer de comprar pão no mercado, e não uma avalanche de fiascos com Concord e Marathon. A CFO Lin Tao, provavelmente segurando o riso (ou as lágrimas), disse que sim, teve muita “notícia negativa”, mas que, se a gente olhar os últimos cinco anos, existe “progresso”. Afinal, cinco anos atrás, jogos como serviço praticamente não existiam no PlayStation Studios. Hoje, eles têm Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 e Destiny 2… quatro jogos que seguram as pontas enquanto o resto é jogado no lixo antes de nascer.

Para saber mais sobre a situação da Sony e suas apostas em jogos como serviço, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

PlayStation 5 bate 80 milhões de unidades vendidas

Microsoft Flight Simulator 2024 leva você para voar sobre Jurassic World

Roblox Sentinel: o guardião fofinho (e muito esperto) que protege crianças online