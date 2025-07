Sony demite 5x mais que a Microsoft desde 2008, mas a internet só chora pelo Game Pass Olha só, senhores e senhoras da mesa do hype, preparem as planilhas e os lenços porque a palhaçada corporativa da indústria dos games... Game Hall|Do R7 13/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h57 ) twitter

Game Hall

Olha só, senhores e senhoras da mesa do hype, preparem as planilhas e os lenços porque a palhaçada corporativa da indústria dos games acaba de ganhar um novo episódio que beira o stand-up involuntário. E o nome da peça é: “Como perder 67 mil funcionários e ainda ser a queridinha do público”. Enquanto a Microsoft leva pedrada até quando espirra no Twitter, a Sony anda demitindo discretamente como quem vai só ali comprar cigarro — e nunca mais volta com o PlayStation Studios intacto.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

