Sony enfia meio bilhão na Bandai Namco e compra 2,5% da alma do Goku, do Pac-Man e Malenia SENTA QUE LÁ VEM MERGULHO CORPORATIVO DE CABEÇA SEM TOCAR O FUNDO. A Sony, sim, a Sony que já tem dedo em tudo que é console, câmera... Game Hall|Do R7 26/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 20h37 )

Game Hall

SENTA QUE LÁ VEM MERGULHO CORPORATIVO DE CABEÇA SEM TOCAR O FUNDO. A Sony, sim, a Sony que já tem dedo em tudo que é console, câmera e fone que custa metade de um rim, decidiu jogar US$ 463 milhões de dólares em ações da Bandai Namco. E o que ela conseguiu com isso? Uns 2,5% da empresa. Isso mesmo. Quase meio bilhão de dólares por uma fatia que não dá nem direito a pegar refrigerante de graça na máquina do refeitório.

Para entender todos os detalhes dessa movimentação estratégica da Sony, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

