Sony quer levar seus jogos pro Xbox, Switch e até micro-ondas inteligente se deixar A mesma empresa que um dia jurou de pé junto que jogo de PlayStation era pra ficar no PlayStation, que bateu no peito gritando "exclusivo... Game Hall|Do R7 30/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h38 )

Controle do PS4 / Unplash

Controle do PS4 / Unplash A mesma empresa que um dia jurou de pé junto que jogo de PlayStation era pra ficar no PlayStation, que bateu no peito gritando “exclusivo é vida, multiplataforma é doença”, agora tá procurando um diretor sênior pra levar os joguinhos pra qualquer console que tiver entrada HDMI e roda Unity sem explodir.

