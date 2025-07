Sony relança linha de 30 anos do PlayStation Controle translúcido, nostalgia em forma de plástico e a certeza de que eu vou falir com estil… Ai meu Deus, respira comigo: a Sony... Game Hall|Do R7 17/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h58 ) twitter

Game Hall

Controle translúcido, nostalgia em forma de plástico e a certeza de que eu vou falir com estil… Ai meu Deus, respira comigo: a Sony foi lá e fez de novo. Sabe aquele kit comemorativo de 30 anos do PlayStation que lançou em 2024 e sumiu das prateleiras mais rápido que um PSP no Brasil em 2006? Então. ELE VOLTOU.

Consulte no nosso parceiro Game Hall para saber mais sobre essa edição comemorativa imperdível!

