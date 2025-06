SOVIETBORGS: quando Donkey Kong Country decide virar comunista e atirar em tudo que se move ALARME VERMELHO, GAMER SUPREMO! Segura essa porque a revolução começou, e ela veio armada até os dentes com cartuchos, disquetes e... Game Hall|Do R7 25/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h58 ) twitter

Game Hall

ALARME VERMELHO, GAMER SUPREMO! Segura essa porque a revolução começou, e ela veio armada até os dentes com cartuchos, disquetes e uma trilha sonora que parece ter saído direto do CD pirata do Command & Conquer. Sim, camarada, hoje vamos falar de SOVIETBORGS, o run’n gun soviético que decidiu olhar pro mundo moderno de lado, levantar o nariz pixelado e gritar: “eu vou rodar no Mega Drive e você que lute.”

Não perca a chance de entender essa revolução gamer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

