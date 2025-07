Square perde código-fonte de Final Fantasy Tactics 🧙‍♂️ Os Manuscritos Perdidos de Ivalice! Por Kazin Mage, que já esqueceu mais disquetes do que a Square guardou. Os nobres arquivos... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Os Manuscritos Perdidos de Ivalice! Por Kazin Mage, que já esqueceu mais disquetes do que a Square guardou. Os nobres arquivos do passado! Quão frágeis são as memórias que residem em HDs, disquetes e, aparentemente, no fundo de uma gaveta em Tóquio coberta de mofo e Cup Noodles vencidos. Pois é, meus caros invocadores de chocobos, o rumor se confirmou: a Square Enix perdeu o código-fonte de Final Fantasy Tactics. Sim. Perdido. Kaput. Sumiu que nem o Orlandeau quando você mais precisa dele.

Para saber mais sobre essa história tragicômica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

