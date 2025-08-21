Stalker 2: Heart of Chornobyl chega em novembro ao PlayStation 5 Stalker 2: Heart of Chornobyl chega em novembro ao PS5 com promessa de terror e imersão total! Sequência da franquia chega ao console... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h37 ) twitter

Game Hall

Stalker 2: Heart of Chornobyl chega em novembro ao PS5 com promessa de terror e imersão total! Sequência da franquia chega ao console da Sony em 20 de novembro; pré-venda já está disponível na PlayStation Store a partir de R$ 339,90.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência intensa e imersiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

