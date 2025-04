Star Overdrive já está disponível no Nintendo Switch Bota o capacete, amarra o tênis espacial e VEM! E AÍ, MEU POVO LINDO DO HYPERESPAAAAAAAAÇO! 😤💫 Hoje a gente vai surfar no cosmos com... Game Hall|Do R7 10/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h07 ) twitter

Bota o capacete, amarra o tênis espacial e VEM! E AÍ, MEU POVO LINDO DO HYPERESPAAAAAAAAÇO! Hoje a gente vai surfar no cosmos com estilo, porque a Caracal Games, junto com a galera da Dear Villagers, finalmente lançou o jogo que parece ter sido feito dentro do caderno de desenho de um adolescente metaleiro que cresceu assistindo Toonami: Star Overdrive tá DISPONÍVEL no Nintendo Switch, e tá DO JEITO que a gente gosta — cheio de velocidade, cores neon, aliens malucos e uma keytar que lança PODER. Sim, meu anjo, isso é real.

Não perca a chance de conhecer essa aventura intergaláctica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

