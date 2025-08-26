Star Wars nos videogames: da batida do Atari ao VR que faz você tropeçar no tapete da sala
Star Wars é aquele tiozão do churrasco da cultura pop: todo mundo conhece, até quem nunca viu um filme. É tão enfiado na cultura que...
STAR WARS Battlefront II Star Wars é aquele tiozão do churrasco da cultura pop: todo mundo conhece, até quem nunca viu um filme. É tão enfiado na cultura que virou Lego, virou desenho animado, virou boneco que quebra quando cai da prateleira, e claro, virou videogame desde os tempos em que você tinha que assoprar cartucho pra funcionar. Hoje, como bom arqueólogo gamer, vou passar por essa linha do tempo gloriosa e zoada dos games da saga. É quase um “Previously on George Lucas’s wallet”.
Para uma análise completa e divertida sobre a evolução dos jogos de Star Wars, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
