Starfield pode chegar ao Switch 2 em 2026, aponta insider

O RPG espacial Starfield, exclusivo até agora de PC e Xbox Series X|S, pode estar prestes a dar um salto ousado: o jogo pode ser lançado...

O RPG espacial Starfield, exclusivo até agora de PC e Xbox Series X|S, pode estar prestes a dar um salto ousado: o jogo pode ser lançado também no Nintendo Switch 2 em 2026.

