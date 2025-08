Starfield vai pousar no PS5 em 2026 Quando até a Microsoft desiste da ideia de “exclusivo”, é porque o multiverso já colapsou. Starfield no PS5? Claro, por que não? Já... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h58 ) twitter

Quando até a Microsoft desiste da ideia de “exclusivo”, é porque o multiverso já colapsou. Starfield no PS5? Claro, por que não? Já que no Xbox ninguém tá jogando mesmo… Starfield: o jogo que prometeu ser o novo Skyrim no espaço, mas que acabou virando No Man’s Sky com crise de identidade, agora resolveu dar uma passadinha básica no PS5 em 2026. Isso mesmo: o “exclusivo de peso” do Xbox vai sair do casulo e fazer sua estreia na concorrência, com direito a expansão nova, update de “qualidade de vida” (risos) e, provavelmente, mais promessa do que entrega.

