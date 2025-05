Suba na vida no GTA Online com grana tripla, carros nervosos e voos de magnata! Salve, salve, lendas da quebrada de Los Santos! ūüŹôÔłŹ Essa semana o corre t√° mais fren√©tico que motoboy em dia de Black Friday, e quem... Game Hall|Do R7 30/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h56 ) twitter

Game Hall

Salve, salve, lendas da quebrada de Los Santos! Essa semana o corre tá mais frenético que motoboy em dia de Black Friday, e quem não colar vai ficar pra trás igual no tutorial do jogo. A Rockstar liberou as novidade braba no GTA Online, e vou te contar: se tu não encher os bolsos agora, só se for vendendo doce no sinal, porque o bagulho tá doido de oportunidade!

Não perca tempo e consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall para ficar por dentro de todas as novidades!

