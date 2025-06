Super Meat Boy 3D é anunciado! Prepare seu lencinho, o trauma agora tem profundidade! Ai, gente… eu não sei vocês, mas eu senti um arrepio na espinha e um calafrio no dedão só de ver o título: Super Meat Boy 3D. 🥵 Sim... Game Hall|Do R7 08/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 23h35 ) twitter

Game Hall

Ai, gente… eu não sei vocês, mas eu senti um arrepio na espinha e um calafrio no dedão só de ver o título: Super Meat Boy 3D. Sim, em 3D. Como se perder 87 vidas por minuto em 2D já não fosse suficiente. O anúncio veio como um presente de aniversário sádico no Xbox Games Showcase 2025, e já tá confirmado: o jogo chega no comecinho de 2026 pro PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Já pode marcar no calendário e avisar o fisioterapeuta da sua tendinite precoce.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura sangrenta e cheia de desafios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

