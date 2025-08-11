Super Robot Wars Y libera demo gratuita no PS5 e Switch Fala, meus pilotos de Gundam de sofá! Aqui é o Marcelo Mendes, e hoje o recado é direto: a Bandai Namco liberou a demo de Super Robot... Game Hall|Do R7 11/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h38 ) twitter

Fala, meus pilotos de Gundam de sofá! Aqui é o Marcelo Mendes, e hoje o recado é direto: a Bandai Namco liberou a demo de Super Robot Wars Y no PS5 e no Switch, e não tem desculpa pra não baixar. Se você sempre quis colocar o Mazinger pra trombar com o Gundam e ainda meter o Evangelion no meio só pra ver o caos, essa é sua chance.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

