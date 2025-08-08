SuperStation One vai rodar até seu Sega CD e Saturn direto do disco Ah, meus caros… o mundo dos clones de consoles tá cada vez mais criativo. O SuperStation One, que já parecia aquele parente que se... Game Hall|Do R7 08/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h38 ) twitter

Ah, meus caros… o mundo dos clones de consoles tá cada vez mais criativo. O SuperStation One, que já parecia aquele parente que se apresenta como “especialista em tudo” no churrasco, agora não só finge ser um PlayStation 1 como também resolveu rodar Sega CD e Sega Saturn direto do disco. É como comprar um carro usado e descobrir que ele também vira lancha e frita pastel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa nova engenhoca!

