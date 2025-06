Switch 2 quebra recordes da Nintendo com 3,5 milhões de unidades vendidas em 4 dias Respira fundo, pega teu Joy-Con favorito e vem com a titia Magali porque a Nintendo acabou de quebrar o próprio recorde de fofura e... Game Hall|Do R7 11/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h36 ) twitter

Game Hall

Respira fundo, pega teu Joy-Con favorito e vem com a titia Magali porque a Nintendo acabou de quebrar o próprio recorde de fofura e sucesso com o lançamento global do Switch 2, que já vendeu mais de 3,5 milhões de unidades em apenas quatro dias.

Não perca a chance de saber mais sobre esse sucesso estrondoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

