Switch 2 tá fervendo mais que café de manhã: usuários relatam superaquecimento geral

Saudações, meus queridos entusiastas da tecnologia portátil que só esquenta o coração… e agora também a mão, o colo, o ambiente e a paciência. Sim, porque o Nintendo Switch 2 resolveu entrar na era do Thermageddon, com relatos crescentes de que o bichinho tá derretendo mais rápido que expectativa de port de GTA 6 pro console. Segundo a galera lá do Japão — que além de saber jogar bem ainda testa as coisas direito — algumas unidades do Switch 2 estão travando por superaquecimento, mesmo quando o jogo em questão não é exatamente um monstro gráfico.

Para saber mais sobre essa situação preocupante e as reações da Nintendo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

