Sword of the Sea – Como farmar Tetra rapidinho e virar milionário espiritual

Se tem uma coisa que aprendi em Sword of the Sea é que a vida de andar de Hoversword (que é tipo um skate cósmico flutuante de vibes meditativas) não paga as próprias contas, viu? A moeda do jogo, chamada Tetra, é a chave pra você liberar habilidades, truques estilosos e até aquela sensação gostosinha de 100% de progresso. E como boa fã de games com aquele cheirinho de exploração e segredos escondidos, já digo: dá sim pra juntar bastante Tetra rapidinho, mas é preciso ter aquele olhar de águia misturado com a paciência de gato esperando ração.

Para descobrir todas as dicas e se tornar um verdadeiro milionário espiritual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

