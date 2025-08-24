Syberia Remastered chega em novembro
Olha só quem voltou: Syberia, aquele clássico cult que em 2002 fez a molecada mais alternativa largar o Counter-Strike por cinco minutos...
Olha só quem voltou: Syberia, aquele clássico cult que em 2002 fez a molecada mais alternativa largar o Counter-Strike por cinco minutos pra clicar em bonequinho parado em cenários congelados. Pois é, duas décadas depois, a Microids resolveu reaquecer a sopa congelada e lançar Syberia Remastered no dia 6 de novembro para PC, PS5 e Xbox Series, e no 13 de novembro para Meta Quest 3. Ou seja, vai dar pra você congelar as mãos no controle ou então colocar o headset e fingir que tá no Ártico sem precisar abrir a geladeira.
Olha só quem voltou: Syberia, aquele clássico cult que em 2002 fez a molecada mais alternativa largar o Counter-Strike por cinco minutos pra clicar em bonequinho parado em cenários congelados. Pois é, duas décadas depois, a Microids resolveu reaquecer a sopa congelada e lançar Syberia Remastered no dia 6 de novembro para PC, PS5 e Xbox Series, e no 13 de novembro para Meta Quest 3. Ou seja, vai dar pra você congelar as mãos no controle ou então colocar o headset e fingir que tá no Ártico sem precisar abrir a geladeira.
Não perca a chance de saber mais sobre essa nova versão do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de saber mais sobre essa nova versão do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: