Syberia Remastered chega em novembro Olha só quem voltou: Syberia, aquele clássico cult que em 2002 fez a molecada mais alternativa largar o Counter-Strike por cinco minutos... Game Hall|Do R7 24/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 10h38 )

Olha só quem voltou: Syberia, aquele clássico cult que em 2002 fez a molecada mais alternativa largar o Counter-Strike por cinco minutos pra clicar em bonequinho parado em cenários congelados. Pois é, duas décadas depois, a Microids resolveu reaquecer a sopa congelada e lançar Syberia Remastered no dia 6 de novembro para PC, PS5 e Xbox Series, e no 13 de novembro para Meta Quest 3. Ou seja, vai dar pra você congelar as mãos no controle ou então colocar o headset e fingir que tá no Ártico sem precisar abrir a geladeira.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova versão do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

