T2 de SYNDUALITY Echo of Ada chega com mapas perigosos, recompensas raras e novas Magus Se você achava que já tinha se perdido o suficiente no universo pós-apocalíptico de SYNDUALITY Echo of Ada, segura esse drone emocional... Game Hall|Do R7 23/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h17 )

Se você achava que já tinha se perdido o suficiente no universo pós-apocalíptico de SYNDUALITY Echo of Ada, segura esse drone emocional porque a Temporada 2 acabou de pousar com tudo — e trouxe junto novos mapas, Magus carismáticas e um lembrete sutil de que confiar em inteligências artificiais nunca foi tão necessário (nem tão fofo, confesso).

Não perca a chance de se aprofundar nesse universo fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

