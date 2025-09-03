Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Take-Two quase salvou Perfect Dark, mas a Microsoft deixou morrer

O que aconteceu com Perfect Dark? O jornalista Jason Schreier (Bloomberg) revelou que a Crystal Dynamics quase conseguiu salvar o reboot...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

O que aconteceu com Perfect Dark? O jornalista Jason Schreier (Bloomberg) revelou que a Crystal Dynamics quase conseguiu salvar o reboot de Perfect Dark após o cancelamento pela Microsoft. As negociações com a Take-Two Interactive chegaram perto de um acordo, mas afundaram quando a discussão bateu na velha barreira corporativa: a propriedade intelectual.

Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.