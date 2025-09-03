Take-Two quase salvou Perfect Dark, mas a Microsoft deixou morrer
O que aconteceu com Perfect Dark? O jornalista Jason Schreier (Bloomberg) revelou que a Crystal Dynamics quase conseguiu salvar o reboot de Perfect Dark após o cancelamento pela Microsoft. As negociações com a Take-Two Interactive chegaram perto de um acordo, mas afundaram quando a discussão bateu na velha barreira corporativa: a propriedade intelectual.
