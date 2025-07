Teamfight Tactics apresenta o 15º conjunto: K.O. Coliseu — primeiro torneio meia‑noite do anime‑luta! E aí, Tactician¹ que respira meta e treina macro até no banho! Prepare seu board, carregue as runas: Teamfight Tactics tá prestes a... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h39 ) twitter

E aí, Tactician¹ que respira meta e treina macro até no banho! Prepare seu board, carregue as runas: Teamfight Tactics tá prestes a soltar o novo set K.O. Coliseu, um verdadeiro anime‑battle royale em grid, lançado oficialmente no dia 30 de julho, com patch 15.1 liberado globalmente pra PC e dispositivos móveis.

Consulte no nosso parceiro Game Hall para saber mais sobre esse emocionante lançamento!

