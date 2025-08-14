Logo R7.com
Tekken 8 no Switch 2? Harada diz que daria mais trabalho que churrasco na chuva

“Vai dar muito trabalho” — Harada e o dilema do churrasqueiro… Katsuhiro Harada, o homem, o mito, o cara que mantém Tekken vivo desde...

“Vai dar muito trabalho” — Harada e o dilema do churrasqueiro… Katsuhiro Harada, o homem, o mito, o cara que mantém Tekken vivo desde a época em que a internet ainda fazia barulho de fax, deu entrevista e deixou claro: Tekken 8 no Switch 2? Até pode… mas vai dar trabalho pra caramba.

